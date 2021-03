Présidentielle 2021: Pahimi Padacké Albert déplore l’utilisation des moyens de l’Etat par le MPS

POLITIQUE – Pahimi Padacké Albert, président du parti RNDT – Le Réveil lance en ce moment sa campagne électorale au stade Idriss Mahamat Ouya. Il déplore la prolifération des bureaux de soutien d’un même candidat et l’utilisation des moyens de l’Etat par le MPS.

Pahimi Padacké estime que la campagne électorale en cours ne se déroule pas de manière équitable car un seul parti monopolise cette campagne. Pour lui, le parti au pouvoir, le Mouvement patriotique du Salut (MPS), “confisque et utilise des biens publics pour battre campagne”. Chose que Pahimi déplore et appelle à une campagne légale et équitable.