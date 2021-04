Présidentielle 2021 : Pahimi Padacké Albert courtise les Moundoulais

POLITIQUE- Pahimi Padacké Albert, le candidat du Rassemblement national des démocrates tchadiens (RNDT-Le Réveil) à la présidentielle, a commencé ce vendredi 02 avril son périple de campagne au sud du Tchad par la ville de Moundou.

C’est dans une vive ambiance que les militantes et militants du parti RNDT-Le Réveil ont accueilli leur candidat à l’élection présidentielle, Pahimi Padacké Albert a l’aéroport de Moundou. Ils lui ont une houe et un coq blanc à l’aéroport. Selon ses militants, ce geste symbolique est fait pour montrer à leur candidat que c’est ainsi qu’on accueilel un président dans leur localité.

Ravi de cet accueil chaleureux, Pahimi Padacké Albert exprime sa reconnaissance envers la population de Moundou et leur promet de changer le visage de Moundou. “La ville de Moundou est abandonnée depuis 30 ans à son sort. Mes chers frères, cette élection va se jouer entre deux homme et deux thèmes, ceux qui veulent que la situation actuelle changent me voteront pour l’amélioration des conditions de la ville de Moundou“, promet-il. Il ajoute que les Tchadiens sont fatigués des conflits inter-communautaire, des conflits éleveurs-agriculture. “Ils veulent que ça change et cela doit changer“, clame le candidat.

Pahimi Padacké Albert a également voulu flatté l’amour-propre des Moundoulais pour leur cité. ” Est-ce que vous savez qu’il y a quelques années, Moundou était la deuxième ville du Tchad mais aujourd’hui elle est la troisième ? Il y a quelques années avant ce pouvoir, Moundou était la première ville économique du Tchad, aujourd’hui elle est la deuxième. Nous savons tous qui a fait reculer cette ville. Je suis choqué, pendant cette élection, de voir que dans la ville de Moundou il y a encore mes frère qui portent le drapeau du MPS“, argumente-t-il.

Il a ajouté que pour le développement et le changement du Tchad, “la population de Moundou doit sortir massivement le 11 avril voter le candidat du changement pour l’avenir meilleur du pays“.