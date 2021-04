Présidentielle 2021 :”N’écoutez plus les fausses promesses du Maréchal Idriss Deby Itno avec son MPS”, Pahimi Padacké Albert

POLITIQUE – Dans la suite de sa tournée de campagne au sud du pays, Pahimi Padacké Albert est arrivé ce dimanche 04 avril 2021 à Kélo dans la province de la Tandjilé où il a animé un meeting.

Un foule assez importante a accueilli le président du Rassemblement national des démocrates tchadiens à l’entrée de la ville de Kélo et l’a accompagné à la tribune publique pour le meeting. La cérémonie a débuté par l’hymne du RNDT- Le Réveil.

“Je suis venu dans la Tandjilé aujourd’hui vous dire, n’écoutez plus les fausses promesses du Maréchal Idriss Deby Itno avec son MPS. Regardez, mes chers parents, le MPS est au pouvoir depuis plus de 30 ans, les salles de classe sont toujours en secco, les routes ne sont pas goudronnées, les enfants sont assis sur les morceaux de bois dans les secco, etc. Ils veulent encore vous faire des promesses. S’ils ne l’on pas réalisé en 30 ans, il reste moins d’une semaine pour les élections, ils ne pourront plus le faire“, affirme Padacké Albert.

Le candidat du RNDT-Le Réveil exhorte la population à voter massivement pour lui, en les rassurant de mettre fin aux divers conflits et difficultés auxquels fait face la province de la Tandjilé. “Tous ensemble avec la population de la Tandjilé Ouest le 11 avril 2021 lorsque cette population laborieuse aura voté pour le candidat du changement que je suis. Je vous garantis que désormais tous vos problèmes au quotidien seront résolus“.