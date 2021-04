Présidentielle 2021 :”L’organisation de cette élection est faite dans les règles de l’art”, (AJASSA)

Mbairamadji Désiré, président de l’Association des jeunes arc-en-ciel pour la stabilité sociale en Afrique (AJASSA), a dévoilé le contenu du rapport de son association sur l’observation de l’élection présidentielle du 11 avril. Une mission conduite sous l’égide du Parlement africain pour la société civile.



La mission d’observation dirigée par l’AJASSA, a relevé plusieurs aspects, notamment sur le plan de la logistique, que la CENI en tant qu’organe en charge de l’organisation technique et logistique des élections a su, selon elle, bien mener les opérations.

D’ouverture des bureaux de vote

Pour l’AJASSA, la presque totalité des bureaux de vote a ouvert sensiblement à l’heure indiquée par la loi électorale. ”Les membres des bureaux de vote et les délégués des partis politiques, à l’exception de quelques retardateurs, étaient tous présents”, relève Mbairamadji Désiré.

Du matériel électoral

Selon les observateurs de l’AJASSA, la CENI a déployé à temps les matériels électoraux prévus dans l’ensemble des bureaux de vote. ”Ces matériaux électoraux étaient effectivement disponibles et suffisants pour tous les bureaux de vote (urnes, isoloirs, bulletin de vote, ancre indélébile, fiches d’émargement, fiches de procuration, l’affiche des photos des électeurs)”, se félicitent-ils.

Du taux de participation

Après la compilation des fiches d’observation et la collaboration avec d’autres groupes d’observateurs nationaux et internationaux, la mission d’observation de l’AJASSA indique que la mobilisation du peuple tchadien a été massive, prompte et sans réserve pour le vote.

De la fermeture au dépouillement

l’AJASSA avance que la presque totalité des bureaux de vote ont fermé à l’heure indiquée par le code électoral.

Par contre, la mission a noté quelques insuffisances qui n’entachent pas, d’après elle, l’ensemble du processus. ”L’organisation de cette élection est faite dans les règles de l’art”, se réjouit l’AJASSA.