Présidentielle 2021: ”Les militaires auront un salaire comme les fonctionnaires”, Pahimi Padacké Albert

Le candidat du parti RNDT-Le Réveil à la présidentielle du 11 avril, Pahimi Padacké Albert, a lors de son dernier meeting, tenu ce 9 avril à Pala, promis aux hommes en treillis militaire de revaloriser leur salaire s’il est élu.

” L’armée doit demeurer apolitique, l’armée n’appartient pas à un candidat. Je sais que dans les casernes les chefs militaires rassemblent les soldats pour leur demander de voter pour le candidat Idriss Deby Itno. Je lance cet appel aux soldats de savoir qu’il sont des citoyens libres de voter pour qui ils veulent, ils doivent voter comme ils veulent et je sais que leur cœur bat pour le candidat du changement et non pour le candidat Deby”, lance Pahimi Padacké devant une foule visiblement conquise.

Dès que je serai élu, les militaires auront un salaire comme les fonctionnaires, promet-il. ”Il ne seront plus de simples chairs à canon. L’armée tchadienne sera valorisée, elle sera une armé nationale qui n’appartiendra pas à une seule partie du pays mais à l’ensemble des enfants du pays”, affirme Pahimi Padacké Albert.

PPA d’ajouter qu’il construira des logements pour les militaires et mettra à la disposition de ces derniers ”Tout le nécessaire pour les mettre à l’aise ainsi que leurs familles”.