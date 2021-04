Présidentielle 2021 : “L’élection de cette année sera comme le combat entre David et Goliath”, Pahimi Padacké Albert

En tournée de campagne électorale depuis quelques jours au sud du pays, Pahimi Padacké Albert a animé un meeting ce 7 avril à Gagal.

C’est par une métaphore que le président du Rassemblement national des démocrates tchadiens (RNDT-Le Réveil) a résumé l’élection du 11 avril 2021. ” L’issue de la bagarre entre David et Goliath dans la Bible, c’est que David a remporté la guerre. C’est tout à fait le cas entre l’élection qui oppose le Maréchal Idriss Deby Itno et le candidat du changement Pahimi Padacké Albert”, compare-t-il. PPA dit représenter David dans cette lutte. “C’est vrai que dans cette relation nous représentons David quand on voit la mobilisation des moyens public par le MPS et son principal bureau de soutien,nous sommes vraiment David contre Goliath”, réitère-t-il.

Le candidat du RNDT-Le Réveil s’est ensuite appesanti sur les difficultés auxquelles font face les habitants du département de Gagal. “Je suis candidat pour mettre fin aux enlèvements contre rançon, contre l’école construite en secco, contre le chômage des jeunes du département de Gagal et surtout contre les conflits intercommunautaires dans cette région” promet PPA.

Mahamat Nour Issakha, président du Rassemblement pour la démocratie et la cohésion (RDC), parti allié au RNDT-Le Réveil, assure la population que juste après l’investiture de Pahimi Padacké Albert, s’il est élu, le chantier de construction de l’école de Gagal sera lancé. Il leur demande donc de faire attention au détournement de leurs voix.