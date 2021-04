Présidentielle 2021 : le vote des militaires a pris fin vers 17h30 à N’Djamena

Le vote des nomades et militaires qui a lieu ce samedi 10 avril 2021 a pris fin autour de 17h30 dans la plupart des bureaux de N’Djamena.

Certains bureaux de vote ont ouvert à 6h comme prévu, tandis que d’autres l’ont fait vers 7h30. En effet, selon le Code électoral, l’horaire de l’ouverture des bureaux de vote est de 6h00 à 17h.

Dans les différents bureaux de vote que nous avons sillonnés, pas d’incident majeur à signaler selon les présidents desdits bureaux. Sauf le bureau n°02 du quartier Djambalngato dans le deuxième arrondissement, où selon le président du bureau, “Nous avons commencé avec un retard de 1h30mn à cause des fiches d’émargement. Actuellement sur le 430 inscrits, à 17h25mn, nous avons 274 votants”.

Dans un autre bureau de vote, à 17h30, le président a annoncé la fermeture. Plus personne ne peut venir pour voter. Puis il entame la procédure de dépouillement devant les observateurs et les forces de défense et de sécurité qui sont là pour assurer la sécurité. Il ouvre l’urne, commence le comptage des bulletins et repartit les voix recueillies par les différents candidats. A la fin, sur le procès verbal, les membres du bureau indiquent le nombre des inscrits sur la liste, le nombre de votants, le nombre de voix par candidat, les bulletins nuls, etc.

Enfin, depuis le matin, l’on constate la présence des observateurs dans les différents bureaux de vote. D’autres observateurs circulent d’un bureau à un autre.