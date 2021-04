Présidentielle 2021 : le dernier message de Brice Mbaïmon transmis par son directeur de campagne à ses militants

POLITIQUE – Le parti Mouvement des patriotes tchadiens pour la République (MPTR) a livré son dernier mot à ses militants ce vendredi. A travers un point de presse, le directeur national de campagne de Brice Mbaimon Guedmbaye a mis en garde le gouverment contre une éventuelle coupure d’internet pendant cette période électorale.



A quelques heures de la clôture officielle de la campagne électorale, le candidat du parti MPTR, porté par l’Alliance républicaine pour le changement démocratique, Brice Mbaïmon Guedmbaye est encore à l’intérieur du pays. Son staff dirigé par son directeur de campagne, Brahim Vournoné Padiré a regagné la capitale politique pour tenter de convaincre les militants à voter pour le candidat de l’Alliance républicaine pour le changement démocratique. L’équipe s’appuie sur ce qu’elle appelle “idées forces” qui renferment les objectifs visés par le candidat Brice. “Un vrai État de droit dans un contexte démocratique, un développement national qui passe par la valorisation de ressources humaines à travers les réformes éducatives”. A part cela, le directeur de campagne, Brahim Vournoné Padiré n’a pas perdu de vue la santé. “Pour cela, l’école et la santé doivent basculer vers la gratuité”, a-t-il déclaré dans son ultime message.



Pour attirer l’attention des militants, le staff de campagne de Brice Mbaïmon Guedmbaye, attaque le bilan du pouvoir MPS. “La route et l’infrastructure sont en dégradation avancée et l’électricité ne concerne que 6% de tchadiens“. Pour lui, les infrastructures et l’électricité “doivent être des priorités appelées à booster l’essor socioéconomique du Tchad”.



le Mouvement des patriotes tchadiens pour la République (MPTR) demande en outre à ses militants de signaler des cas d’irrégularité. “Nous demandons à tous nos électeurs de sécuriser leur vote en communiquant à la direction nationale de campagne toutes les irrégularités qui surviendront dans les différents bureaux de votes”. Dans le même sens, la direction nationale de campagne du parti MPTR met en garde les téléphonies mobiles et le gouvernement sur l’interruption de l’internet. Si cet outil est coupé, elle “ne tardera pas à faire appel à la population à sortir dans la rue pour dénoncer l’éventuel vol des voix“, prévient Brahim Vournoné Padiré.