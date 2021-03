Présidentielle 2021 : le bureau de soutien au MPS ”Jeunesse Unie” en pleine action au quartier Ouroula dans le 10ème arrondissement

MESSAGE- Une équipe du bureau de soutien ”Jeunesse Unie” conduite par le Coordonnateur Adjoint, Youssouf Bichara a procédé mercredi à l’installation de la sous- coordination dans le 10ème arrondissement, dans le quartier Ouroula.

Le coordinateur de la sous- coordination du secteur Ouroula, Mamadou Djibrine, a remercié les militants d’être venus massivement pour montrer qu’ils sont toujours derrière, Idriss Deby Itno. Cela montre déjà leur engagement aux élections et surtout de dire oui à IDI qu’il devait aller au 6ème mandat et qu’il va gagner une seule fois.

Selon Mamadou Djibrine, le candidat sortant a contribué à assurer la sécurité de l’Afrique de manière générale et du Tchad d’une manière particulière. ” Sur le plan sanitaire, il n’a pas manquée il a toujours joué son rôle et ce combien de fois qu’il montre son engagement vers sa population et l’amour de son pays”

«Nous membres de la sous-coordination Jeunesse Unie, comptons plus de mille jeunes diplômés sans emploi, contractuels et bien d’autres catégories toujours derrières notre cher président. Nous allons utiliser nos stratégies pour gagner cette élection. Marechal reste calme sans soucis car les jeunes et les femmes sont tous derrière vous» a-t-il rassuré.

Toujours dans sa même logique, en quête d’un grand nombre d’électorat, le Coordonnateur Adjoint, Youssouf Bichara Cherif, invite les membres de faire de porte à porte, être solidaire, s’armé du courage, vaincre les indécis. Surtout il exhorte à chacun d’aller retirer sa carte électeur. Car chaque voix compte.



Faisant d’une pierre deux coups, la même équipe après Ouroula, elle est allée dans le 4ème arrondissement, pour installer la sous- coordination du bureau de soutien Jeunesse Unie.

MESSAGE…