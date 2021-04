Présidentielle 2021 : le bureau de soutien “Al-istiqrar” prône le vivre ensemble à travers un concert géant

MESSAGE- Le bureau de soutien Al-istiqrar, qui signifie stabilité en arabe, a organisé ce samedi 3 avril 2021, à la Place de la Nation, une grande soirée culturelle pour prêcher le vivre ensemble, entre les jeunes du MPS.

Le bureau de soutien Al-istiqrar, a organisé sur l’initiative de sa présidente d’honneur, Rayhana Adam Saleh et l’Organisation des Bureaux de Soutien (OBS/MPS) un grand concert qui a regroupé cinq bureaux de soutien. Ce bal est rehaussé par la présence des milliers de militants et sympathisants. La Place de la Nation a brillé de mille feux aux couleurs du MPS.

Cette rencontre entre les bureaux de soutien a pour objectif de faire le brassage entre les militants du Mouvement Patriotique du Salut (MPS).

Plusieurs artistes musiciens et humoristes ont émoustillé un public composé essentiellement des militants du MPS venant de tous les horizons. A travers l’organisation de ce grand concert, le bureau Al-istiqrar a indiqué avoir offert un cadre idéal pour permettre un grand rassemblement et surtout rappelé aux uns et aux autres que quel que soit le bureau de soutien auquel ils appartiennent, ils demeurent militantd du MPS.

