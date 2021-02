Présidentielle 2021: l’ARD s’aligne derrière le candidat du MPS

le parti Action pour la République, la Démocratie et le Développement (ARD), a tenu son assemblée statutaire, ce 21 février, à la Maison de la femme. Il soutient le Mouvement Patriotique du Salut (MPS), pour l’élection présidentielle d’avril 2021.



C’est pour faire le choix du parti Action pour la République, la Démocratie et le Développement (ARD) pour l’élection présidentielle du 11 avril que cette assemblée s’est tenue. A l’issue de celle-ci, les militants et sympathisants ont apporté leur soutien au parti au pouvoir, le Mouvement Patriotique du Salut (MPS).



Pour la présidente de l’ARD, Ndolenodji Alixe Naimbaye, “le candidat du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) se présente comme celui qui a une ambition et une vision inclusive de l’émergence du Tchad”.

“Nous soutenons la candidature du maréchal du Tchad pour permettre la concrétisation de sa vision du Tchad par un processus de mise en œuvre qui soit plus inclusif et intégratif de toutes les composantes de la nation tchadienne dans le respect de sa riche diversité”, a précisé la présidente de l’Action pour la République, la Démocratie et le Développement.

Pour rappel, l’ARD a été créée le 28 novembre 2000 par Naimbaye Lossimian, père de l’actuelle présidente.