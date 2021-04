Présidentielle 2021: la plateforme “Le Tchad d’abord” sensibilise les conducteurs sur le retrait des cartes d’électeur

La plateforme “Le Tchad d’abord” a sensibilisé les conducteurs en zone urbaine et interurbaine ce mercredi 7 avril sur le retrait des cartes électeurs.

Désormais la plateforme “Le Tchad d’abord” change sa stratégie de sensibilisation car désormais c’est avec les conducteurs de transport urbains et inter urbain que le processus des retraits des cartes électeurs poursuivra.



Selon la chargée des affaires féminines de la plateforme, la sensibilisation orientée vers les conducteurs des bus du transport urbain et interurbain, même si elle est tard, a tout son sens. « C’est une entité très importante que nous avons ciblée. Il y a au moins 210 bus sur le site de stationnement du marché de mil qui partent sur l’axe Goudji, N’Djari et Diguel. Chaque bus contient 15 personnes et le bus fait 10 tours par jour », a expliqué Hapsita Djibrine Assali, chargée des affaires féminines de la plateforme.



Pour étayer son argumentation, Hapsita Djibrine Assali explique avec des chiffres: « si on fait le calcul de 210 bus × 15 personnes × 10 tours, on va retrouver 31 500 personnes qui montent par jour. Il y a également les conducteurs inter urbains qui prennent 50 personnes par bus, alors ces chauffeurs de bus peuvent bien jouer les rôles.» Pour elle, avec cette catégorie , le message sera largement diffusé. “Si tous ces conducteurs sensibilisent les clients, puis les clients aux familles et voisins, les amis etc., ça va toucher tout le monde. Avoir sa carte est un droit civique pas seulement pour le présidentielle mais il y a les législatives et les communales », conclut-elle.