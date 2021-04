Présidentielle 2021: la plateforme “Le Tchad d’abord” publie son rapport préliminaire d’observation du scrutin

La mission d’observation électorale de la plateforme “Le Tchad d’abord”, a fait une présentation de son rapport préliminaire concernant la présidentielle d’avril 2021. C’était ce mercredi, 15 avril, au musée national.

La plateforme “Le Tchad d’abord” a formé et déployé sur le terrain 250 observateurs nationaux dont 200 à N’djamena et 50 dans le Mayo Kebbi Est, pour y observer l’ouverture, le vote, le dépouillement et la transmission des résultats.

Selon la plateforme, 1641 bureaux de vote ont été visités par ses observateurs, ”soit 64% du total dans les 10 arrondissements de la province de N’Djamena et 128 bureaux de vote dans trois départements du Mayo Kebbi Est, à savoir le Mayo Lemié, la Kabbia et le Mont Lemié”.

Pour la cheffe de mission d’observation électorale de la plateforme, Hapsita Djibrine Assali, ” le retrait de certains candidats quoique enregistrés, met en évidence un certain nombre de dysfonctionnements non imputables à la CENI, mais au manque d’engagement des acteurs, quand au respect du code d’éthique des partis politiques en période électorale”.

Les observateurs ont constaté que les élections se sont déroulés:

– Dans l’ordre, sans incidence notoire ;

– Dans le calme avec un comportement particulièrement discipliné ;

– Une participation massive des femmes lors du scrutin.

La mission a relevé quelques défaillances ”mineures” d’ordre technique :

– Quelques rares cas d’imprimés et matériels de vote incomplets;

– Difficultés pour certains électeurs de rentrer en possession de leur carte d’électeur ;

– Difficultés pour certains électeurs de trouver leur lieu de vote ;

– Absence de quelques délégués des partis politiques dans certains bureaux, etc.

La mission d’observation électorale de la plateforme “Le Tchad d’abord” prévoit publier un rapport final sur l’ensemble de ses observations, qui pourrait inclure des recommandations, dans les semaines qui suivront la fin du processus électoral.