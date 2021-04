Présidentielle 2021 : la FESET appelle les Tchadiens à exercer leur droit de vote

SOCIETE – Par un point de presse ce mercredi 31 mars, le secrétaire général de la Fédération syndicale des employés du Tchad (FESET), Aremadji Nangadoum Tamar, exhorte les Tchadiens sur leur droit de vote.

A l’approche de l’élection présidentielle, la Fédération syndicale des employés du Tchad (FESET) appelle les Tchadiens à exercer leur droit de vote. « Chaque Tchadien qui aime son pays doit aller voter. Voyons ensemble la nation mais non pas les individus et les partis », a souligné Aremadji Nangadoum Tamar, secrétaire général de la FESET. Pour lui, la question de la paix est primordiale. “Ce qui est important, cherchons la paix dans l’harmonie et le vivre-ensemble“, a invité Tamar qui déconseille la violence. « Frères, sœurs, papas, mamans, chômeurs, cultivateurs, cordonniers, jeunes, vieux, travailleurs en général en considérant l’un et l’autre, ne nous excitons à la violence inutile sans raison. Nous vous invitons à sortir massivement le 11 avril, et votons en toute quiétude », lance-t-il.



Le secrétaire général de la FESET Aremadji Nangadoum Tamar affirme que le pluralisme politique et syndical a joué son rôle avec détermination à la recherche de la paix jusqu’à ce jour. « Expliquons les choses explicables. De la réflexion découlera une solution apaisante et fiable. Évitons la violence, marchons ensemble fraternellement », a-t-il conclu.