Présidentielle 2021 : la Cour suprême présente les candidats, Masra et Dillo rejetés

POLITIQUE – La Cour suprême a fait le point le 3 mars sur les candidatures pour l’élection présidentielle du 11 avril 2021 : 10 candidats retenus et 7 rejetés. Tour d’horizon.

La Cour suprême vient de commencer, le 3 mars, la présentation des candidats retenus pour l’élection présidentielle d’avril prochain. La candidature du président sortant, Idriss Déby Itno, est déclarée recevable car “remplissant toutes les conditions d’éligibilité prévues par la loi“.

Les candidatures de l’opposant Saleh Kebzabo et celle de l’ancien Premier ministre Albert Pahimi Padacké validées également. Aussi dans la course au Palais rose : Romdoumgar Nialbe Felix, Madjitoloum Yombombe Theophile, Bongoro Theophile, Lydie Beassoumda, Ngarledji Kodji Yorongar, Alladoum Baltazar Djarma, Brice Guedmbaye.

En revanche, la candidature de Dr Succès Masra est déclarée “irrecevable pour dossier non conforme et parti politique non reconnu“. Les candidatures de l’opposant Yaya Dillo Djerou et celle de Baba Laddé sont également rejetées.