Présidentielle 2021 : la CEEAC déploie une mission d’observation électorale au Tchad

Dans un communiqué de presse signé par son président ce dimanche 4 avril, son excellence l’ambassadeur Gilberto Da Pledade Verissimo, la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) informe avoir décidé de déployer une mission préélectorale suivie d’une mission internationale d’observation électorale de la communauté, dans le cadre de l’élection présidentielle du 11 avril prochain.

Le but de ces missions est d’appuyer et d’accompagner le processus électoral en cours en République du Tchad et de contribuer à la consolidation de la démocratie dans cet État membre de la CEEAC.

La mission préélectorale, conduite par la commissaire en charge de la promotion du genre, du développement humain et social de la CEEAC, madame Yvette Kapinga Ngandu, est arrivée à N’djamena le 1er avril. Selon le communiqué, elle a pu rencontrer et échanger avec les autorités nationales, l’organe en charge de l’organisation des élections, les ambassadeurs des pays membres de la communauté accrédités en République du Tchad, quelques acteurs multilatéraux et ceux de la société civile dont les confessions religieuses, sur les préparatifs et l’environnement général du processus électoral.

Conduite quant à elle par Son excellence Evariste Mabi Mulumba, ancien Premier ministre de la République Démocratique du Congo, la mission internationale d’observation électorale de la CEEAC comprend une vingtaine d’observateurs accrédités par les autorités tchadiennes. Ces observateurs, issus des organes de gestion des élections, de l’administration publique, de la société civile, des milieux universitaires et de la recherche de l’Afrique centrale, proviennent de 10 des 11 membres de la CEEAC.

Cette mission internationale de l’observation électorale de la CEEAC comprend également la commissaire en charge de l’aménagement du territoire et des infrastructures, madame Marie Thérèse Chantal Mfoula et bénéficie de l’appui de l’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique (EISA), précise le communiqué de presse de la CEEAC. Elle suit les derniers jours de la campagne électorale et observera le déroulement des opérations de vote des 10 et 11 avril 2021.

Au terme du scrutin des 10 et 11 avril, indique le communiqué de presse, la mission de la CEEAC publiera une déclaration préliminaire et un rapport final.