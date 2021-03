Présidentielle 2021 : JPS/MPS nomade sensibilise les nomades aux alentours de N’Djaména sur le vote

MESSAGE-La sous coordination de JPS/MPS nomade (un bureau de soutien au parti au pouvoir) a effectué une tournée de campagne aux alentours de N’Djaména ce 28 mars. Elle est allée tour à tour à Pont -Bélilé, Gaoui, Mandjafa et Klessoum pour convaincre les électeurs de voter en faveur du candidat du consensus.

La présidente de la sous- coordination JPS/MPS nomade, Souad Mahamat Abdelrahim, a garanti à ces nomades que leurs doléances seront prises en compte. « Nous sommes venus ici et on a écouté vos doléances. Grâce à Dieu, vos préoccupations seront résolues. On n’est pas venu pour parler dans le vide et demain, si le candidat a gagné l’élection, on va vous oublier. Non ! Nous sommes là pour vous montrer comment choisir, le 11 avril, le candidat Idriss Deby Itno », les a-t-elle rassurés.

Souad Mahamat Abdelrahim a ensuite pris le spécimen pour montrer comment voter le candidat Déby. « Ils sont au total 10 candidats inscrits sur la liste. Parmi eux, il y a le numéro en boubou blanc avec un taguia (bonnet). C’est celui de notre candidat. Il faut toujours faire attention à ne pas confondre avec les autres qui n’ont pas des taguia », a-t-elle expliqué.

« Pour voter c’est simple. Il suffit de signer juste en bas de l’image du candidat Déby et vous pliez afin de mettre dans l’urne », a complété Mahamat Hisseini, chargé des relations extérieurs de JPS/MPS nomade.

MESSAGE..