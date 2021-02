Présidentielle 2021: Idriss Déby Itno souhaite qu’elle se déroule dans une ambiance “fraternelle et patriotique”

Le chef de l’Etat a fait face à la presse nationale ce soir lors d’une conférence de presse. La présidentielle en vue était l’un des sujets à l’ordre du jour.

L’élection présidentielle aura lieu le 11 avril 2021. Une élection qui, pour le président de la République ” est un événement politique de taille qui exige une mobilisation générale et surtout une conscience citoyenne”.

Pour Idriss Itno, les élections doivent être ” libres, transparentes et sans aucune contestation”. Il dit formuler le voeu que la campagne et le scrutin se déroulent dans une ambiance “fraternelle et patriotique”. Car, indique-t-il, “les partis en compétition ne sont pas des ennemis mais plutôt des concurrents”. Il invite donc les acteurs politique à “plus de responsabilité”, car “le plus important, c’est l’intérêt supérieur de la nation…”.

Interrogé sur sa tournée qui, selon ses adversaires, est une campagne déguisée, Idriss Déby Itno a souligné qu’il a fait cette tournée dans tout le Tchad, la troisième du genre après 1994 et 2009 pour “toucher du doigt les préoccupations” de ses compatriotes. Il renchérit qu’au moment venu, il fera la campagne comme les autres candidats.

Au sujet de la suspension du vote des Tchadiens de l’étranger, il affirme que c’est “l’opposition démocratique qui a refusé que les Tchadiens de l’étranger, et même les nomades participent au vote puisque c’est un consensus entre les partis politiques”. Un consensus que la composition à part égale du Cadre national de dialogue politique (CNDP) entre le parti au pouvoir et l’opposition n’aurait pas permis.

Concernant Saleh Kebzabo et Laoukein Médard, arrivés respectivement 2ème et 3ème à la présidentielle de 2016 qui menacent de boycotter celle-ci parce que, selon eux, leurs frais de campagne n’ont pas été remboursés contrairement au parti au pouvoir, Déby a indiqué qu’il n’a pas non plus reçu sa part. “Je vous informe que personne ne m’a remboursé. Je fais partie d’eux aussi, s’ils reçoivent, j’aurais ma part aussi. Je suis très content qu’il ait soulevé cette question”, a-t-il déclaré.