Présidentielle 2021 : Idriss Deby Itno a voté

Le candidat du consensus, Idriss Déby Itno, en course pour un sixième mandat, a voté ce matin, au bureau de vote numéro 3, sis au quartier Djambal Ngato dans le 2 arrondissement de la capitale.

C’est à 8h que le président sortant, Idrisss Deby Itno est arrivé au bureau de vote. Look classique: boubou blanc, lunette de soleil, et écharpe au cou. Avec un large sourire, il suit les différentes étapes du vote: vérification d’identité, retrait du bulletin et passage à l’isoloir. D’un pas sûr, il glisse son bulletin dans l’urne.

”J’appelle les Tchadiens à sortir massivement accomplir leur droit civique”, a-t-il déclaré.

Rappelons que c’est pour la sixième fois depuis le début de l’ère démocratique que les Tchadiens sont appelés à élire leur président. La première élection présidentielle remonte à 1996.

Ce scrutin se tient dans un climat politique tendu. Plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques ont appelé au boycott et à des marches qui ont été réprimées. Officiellement, le président sortant fait face à 9 autres candidats. Malgré le retrait des opposants comme Saleh Kebzabo, Ngarlejy Yorongar et Théophile Bongoro.

Pour beaucoup d’observateurs, le principal enjeu de cette élection est le taux de participation.