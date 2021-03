Présidentielle 2021 : Hinda Deby Itno est à Bol pour convaincre la population à la réélection de Deby

Après avoir aminé un meeting à Ati, Abéché et Massenya. Elle vient à la conquête du Bol dans la province de Lac-Tchad. Hinda Deby Itno est venue pour convaincre la population ce samedi 27 mars dans le cadre de l’élection présidentielle d’avril. Voici les points essentiels du meeting

Aussitôt arrivée, devant l’immense foule venue de quatre coins de la province, Hinda Deby a d’abord souligné que le choix de venir à Bol n’est pas un fruit du hasard, parce qu’il faut montrer aux autres qu’il y a la sécurité au Tchad et précisément au Lac-Tchad, malgré le terrorisme.

Hinda Deby a relevé que ” nous avons un objectif lorsque nous faisons le déplacement jusqu’à Bol, c’est pour la campagne électorale. Alors j’exhorte que tout le monde doit retirer sa carte électeur dès maintenant afin d’aller voter le 11 avril“. Elle demande à la population de la province du Lac-Tchad de sortir massivement pour voter.

Comment choisir le candidat du “consensus” le 11 avril? Une démonstration a été faite par Hinda Deby. ” Pour choisir le candidat Idriss Deby Itno, sur le dix candidats inscrits à spécimen, il y a que Idriss Deby qui porte le bonet ( taguia). Ensuite il faut cocher en bas de l’image et non sur l’image. Après il faut pilier le bulletin et mettre dans l’urne” a-t-elle expliqué.

Pour rappel, la province de Lac-Tchad a recensé 277 817 électeurs. La province est divisée en quatre départements, à savoir le département de Fouli, de Kaya, de Mamdi et Wayi. Elle a pour comme Chef-lieu Bol.