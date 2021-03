Présidentielle 2021 : Djividi Boukar prône le boycott

Le président du Parti démocrate et socialiste (PDS), Djividi Boukar Dibeing, a donné la position de son parti par rapport à l’élection présidentielle du 11 avril. C’était lors d’un point de presse, ce mercredi, 10 mars, à la Maison des médias du Tchad.

C’est à moins de 24 heures du lancement officielle de la campagne électorale que le président du Parti démocrate et socialiste, Djividi Boukar Dibeing, a fait cette sortie médiatique pour situer l’opinion nationale et internationale sur la position de sa formation politique, concernant l’élection présidentielle du 11 avril.

« Le scrutin du 11 avril ne saurait guère inciter à la participation si ce n’est pour vouloir se porter caution de l’élection aux forceps de Idriss Déby Itno, au grand dam du peuple tchadien qui en a marre », a-t-il déclaré.

Toutefois, Djividi Boukar exprime son engament personnel et celui de son parti à mener le combat pour le changement aux côtés du Front nouveau pour le changement (FNC), qui réunit plusieurs autres partis de l’opposition politique.

Le président du PDS demande enfin aux militants de son parti et au-delà « à tous les Tchadiens épris de justice et de démocratie de ne pas sortir le jour du vote et d’observer une journée de deuil de la démocratie et de prier toute la journée pour que Dieu nous fasse miséricorde et qu’il sauve le Tchad .»