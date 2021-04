Présidentielle 2021 : dernier meeting, les militants de l’URD-Alternance 21 en fête à leur siège

POLITIQUE – En dépit d’un début de campagne timoré et assez malheureux avec la contraction du coronavirus par leur président national, Romadoumngar Félix Nialbé, les militants de l’URD-Alternance 21 étaient en effervescence et sereins pour leur victoire, ce vendredi soir à leur siège de Moursal.

Aussitôt sur place vers 19h tapantes au sortir de leur dernier meeting au stade de Paris-congo, des ronronnements de moteurs, des bruits de klaxons et des cris de joie à l’unisson des nombreux militants de l’URD-Alternance se mêlent devant le siège du parti URD. Des banderoles à l’effigie de Romadoumngar Félix Nialbé flottent. Scène assez insolite, des danses endiablées au rythme des tambours sont observées.

Des militants se lâchent : “Enfin je pourrais passer du temps avec mon mari car, depuis le 18 mars dernier on ne s’est pas vus”, ironise une militante. Une autre ajoute : “Tout est fini, on s’en remet au ciel désormais. Mes pieds ont souffert le martyre”.

Croisé sur place, éreinté mais faisant ses ablutions pour la prière, le directeur de campagne de l’URD-Alternance 21, Oumar Ibn Daoud, déclare : “Que l’URD-Alternance 21 n’espère pas gagner mais en est raffermi”. Il poursuit : “l’URD-Alternance 21 a une lecture différente car le pouvoir dans un système démocratique appartient au peuple. Au regard de la situation actuelle du pays, seul le programme de société et les arguments avancés par le candidat de l’Urd, Félix Nialbe Romadoumngar, sont les mieux adaptés d’après le jugement du peuple.”.

Il rappelle qu’au meeting et même ici au siège, ce sont les jeunes qui sont majoritaires et dynamiques car, poursuit-il, ils veulent le changement. “Contrairement aux autres partis, nous n’avons pas fait beaucoup de meetings mais du porte-à-porte d’où notre longueur d’avance. Nous ne demandons pas aux jeunes de sortir manifester mais d’exprimer leur vote par les urnes. Notre message est passé et nos militants sont confiants de notre victoire c’est pourquoi ils sont en fête ici ce soir”, lâche-t-il.

BACTAR Frank I.