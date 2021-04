Présidentielle 2021 : “Avec l’URD, le MPS ne sera plus Mouvement patriotique du salut, mais plutôt Mouvement de passation de service”, Ibn Oumar Daoud

L’Union pour le Renouveau et le Développement (URD), du candidat Romadoumngar Félix Nialbé, a fait un meeting, ce 09 avril, au Stade de Paris Congo, pour achever sa campagne électorale.



Le directeur de campagne de l’URD, Ibn Oumar Daoud assure ses compatriotes de la victoire au premier coup K.O. Il explique également la peur du MPS en face du parti de l’alternance 21 : ” Là où l’URD passe ça donne de l’insomnie au MPS. Le MPS a programmé le 7, quand il a écouté que l’URD va organiser le dernier meeting le 9 ils ont également ramené leur meeting le 9 aussi mais l’URD va gagner. C’est pourquoi l’URD est le remède de ce vieux arbre de 30 ans au pouvoir. Nous allons les terrasser.”, espère le directeur de campagne Ibn Oumar Daoud.



Pendant les 30 années vécues sous le pouvoir du MPS, l’un des cadres du parti, Mouyo Ndilbé Alain, affirmé à ses partisans qu’aucune élection n’est remportée par le président Idriss Deby Itno depuis 1996. Ainsi le directeur de campagne nationale, Ibn Oumar Daoud, réplique qu'” Avec l’URD, le MPS ne sera plus Mouvement patriotique du salut, mais plutôt Mouvement de passation de service”, entre le MPS et l’URD.

En fin, le représentant du candidat de l’URD promet faire un Tchad où l’éleveur et l’agriculteur trouveront chacun une place pour ses activités, un Tchad qui forme des diplômés et crée des embauches et non un “Tchad rempli des diplômés sans emplois”.

Il lance donc un appel vibrant à tous les Tchadiens à voter le candidat de l’alternance 21.