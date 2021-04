Présidentielle 2021 : Ali Kolotou Tchaïmi fait les yeux doux aux nomades du Centre

MESSAGE-Aussitôt sa mission de sensibilisation des nomades dans la partie méridionale du pays achevée, la délégation conduite par le chargé de nomades à la direction nationale de campagne du candidat Déby, le député Ali Kolotou Tchaïmi, est allée dans le Batha. Connu pour sa forte concentration des populations nomades, la province du Batha représente un électorat potentiellement important pour le candidat du consensus. C’est la raison pour laquelle deux grands meetings ont été organisés pour toucher le maximum de nomades.

Le premier meeting a eu lieu, le lundi 06 avril 2021, à Lamka, une localité située à 17 km de la ville d’Ati. Un grand nombre de nomades est mobilisé par le point focal, Adoum Alkhali, la foule est restée très tard dans la nuit à attendre la délégation, pour écouter le message d’Ali Kolotou Tchaïmi.

Le deuxième meeting a eu lieu le lendemain à Ifenat dans le département de Djadaa-Ouadi Rimé, province du Batha. Grâce à la mobilisation entreprise par le chef de zone, Dr Brahim Seid, et son équipe, le meeting a drainé de nombreuses personnalités et un nombre important de nomades venus de différents horizons.

Les messages délivrés par Ali Kolotou Tchaïmi sont presque les mêmes : voter pour le candidat Idriss Deby Itno, c’est opter pour la paix, la sécurité, la stabilité, le brassage et la cohésion sociale. “Il est le seul et l’unique candidat qui peut véritablement conduire le Tchad vers l’émergence”, a clamé le président du groupe parlementaire MPS.

Les chefs des cantons, représentants des nomades, ont réaffirmé leur soutien au candidat du consensus, Idriss Deby Itno qui, selon eux, est d’ailleurs leur fils, frère et guide. Pour eux, les nomades sont des hommes de principe et n’ont qu’une seule parole, celle qui a été donnée au président sortant, depuis 1990, et qu’ils n’ont aucune intention de changer d’avis.

Ali Kolotou Tchaïmi est sa suite ont ensuite effectué une visite d’inspection au ranch d’Ifenat. Ce complexe industriel de transformation des produits de l’élevage demande à être réhabilité. Le président du groupe parlementaire MPS à l’Assemblée nationale et Chargé de nomades a promis de faire un plaidoyer auprès des plus hautes autorités pour la réhabilitation de ce ranch.

MESSAGE…