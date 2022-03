Pré-dialogue : les travaux suspendus pour trois jours

Ouverts ce matin, les travaux du pré-dialogue entre le gouvernement et les politico-militaires sont suspendus pour trois jours.

En effet, les représentants du FACT (Front pour l’alternance et la concorde au Tchad) ont claqué la porte et décidé de boycotter la cérémonie. Ils veulent avoir des clarifications notamment sur le rôle du Qatar (que le Qatar joue un rôle de médiation et non simplement de facilitation, surtout après le retrait du président Goukouni de la médiation), sur le nombre trop nombreux des groupes armés (une stratégie pour diluer la voix des principaux groupes armés dans la négociation, selon eux).

En réponse, le Qatar a confirmé sa position de médiateur mais a surtout proposé la suspension des travaux pour 72 heures pour permettre aux politico-militaires de se concerter et une autre proposition que chaque camp s’entende pour désigner une dizaine de représentants pour cadrer les débats. Des propositions acceptées et les travaux sont donc suspendus.