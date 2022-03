Pré-dialogue : la délégation du Fact menace de quitter si le Qatar n’est pas médiateur

La délégation du Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (Fact) qui participe au pré-dialogue des politico-militaires, ouvert à Doha au Qatar ce dimanche 13 mars 2022, a quitté la salle de conférence où se tiennent les travaux.

Selon une source, la délégation du Fact ne participe pas aux assises tant que le Qatar n’est pas désigné médiateur. D’après la même source les autres participants pour leur majorité partagent le même avis.

Le pré-dialogue s’est ouvert ce matin à l’hôtel Sheraton de Doha, capitale de l’Emirat du Qatar en présence des représentants de plus de 50 groupes et mouvements politico-militaires.

Ouvert par le ministre des Affaires Etrangères du Pays hôte en présence du Premier ministre Pahimi Padacke Albert, du président de la commission l’UA Moussa Faki Mahamat, des représentants des Ministres des Affaires étrangères des pays invités et celui des secrétaires généraux des organisations régionales. Ils ont tous évoqué dans leur discours la nécessité pour les filles et fils du Tchad d’explorer des voies et moyens pour baisser les armes et se diriger vers le développement de ce beau pays.