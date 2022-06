Pré-dialogue de Doha : voici le contenu du nouveau projet d’accord soumis aux deux parties

Après que le projet d’accord soumis par le médiateur qatari a été rejeté, à la fois par la délégation gouvernementale et les groupes armés en pourparlers à Doha, un autre projet d’accord leur a été soumis ce jeudi.

Ce nouveau projet d’accord de 15 pages intervient après qu’un autre a été rejeté il y a quelques jours par les deux parties en pourparlers. Il propose la proclamation d’un cessez-le-feu général. A ce titre, il est soumis aux protagonistes la mise en route d’un programme de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) ainsi que la création d’une Commission nationale chargée de la mise en œuvre du programme DDR, placée sous l’autorité du Comité de suivi de la mise en œuvre de l’accord de Doha. Le programme DDR se fera « postérieurement au Dialogue national inclusif suivant ses recommandations et résolutions concernant le désarmement et la réinsertion ».

En outre, pour créer un climat de confiance favorable au dialogue national, le gouvernement s’engage à garantir aux politico-militaires une loi d’amnistie pour toutes les condamnations liées à leur participation aux rébellions et/ou atteintes à la sûreté de l’Etat, « sans préjudice des infractions relevant du droit commun » et à leur restituer leurs biens et avoirs saisis ou confisqués par l’Etat. Le gouvernement s’engage aussi à assurer leur sécurité à leur retour au Tchad, les garanties de titres de transport, de circuler à l’intérieur du pays, d’en sortir et d’en revenir « sans entrave ». Pour leur participation au dialogue national inclusif, le gouvernement s’engage, pour ceux qui ont exprimé le besoin de mesures de sécuritaires spéciales, à déployer une unité de la Force mixte multinationale (FMM) basée à N’Djamena, en accord avec le Secrétariat exécutif de la Commission du bassin du lac Tchad. Les deux parties s’engagent aussi pour la libération des prisonniers respectifs.

En contrepartie, les groupes armés doivent renoncer définitivement à la lutte armée et à s’inscrire résolument dans la voie du dialogue et de la compétition politique.

D’autres revendications des politico-militaires devront figurer dans l’agenda du dialogue national inclusif, selon le projet d’accord. Il s’agit de :