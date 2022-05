A travers un communiqué, le gouvernement demande aux politico-militaires présents au pré-dialogue de Doha à réserver les « problèmes de fond » pour le dialogue national.

A la suite de certaines déclarations faites sur les médias internationaux par des politico-militaires selon lesquelles, en reportant la date du dialogue national, le Conseil militaire de transition (CMT) aurait l’intention de prolonger la transition, le gouvernement apporte un démenti. « Ce report est justifié uniquement par la recherche de l’inclusivité, motivée par une volonté politique forte d’y associer tous les Tchadiens et particulièrement les politico-militaires dont la responsabilité dans la lenteur au pré-dialogue de Doha n’est point dissimulable », accuse le porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah.

Si les politico-militaires ont à cœur la réussite de ce grand rendez-vous, interpelle-t-il, qu’ils accélèrent le processus de pré-dialogue et réservent les problèmes de fond au dialogue national. « Le gouvernement invite les politico-militaires à apporter leur part de contribution pour une transition apaisée. Le CMT et le gouvernement demeurent convaincus qu’une transition courte et apaisée reste leur engagement ».