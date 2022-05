Pourparlers de Doha : le bout du tunnel n’est pas pour demain

BREVE – Après plus d’un mois de tractation, le pays médiateur a fixé la date du 13 juin pour soumettre aux différentes parties, le projet d’accord de paix global. Le comité spécial de négociation avait soumis aux belligérants un document de synthèse, commentaires, observations et proposition sur l’accord de paix. Document dans lequel il a été ressorti les points de convergence et de divergence. Sur la base de ce document, les groupe de Rome, Doha et Qatar ont travaillé et harmonisé leur position avant de remettre ce jeudi 12 Mai leur document final au Médiateur. La partie gouvernementale qui finalisera le sien, le remettra également aujourd’hui. Le pays médiateur a donc jusqu’au 13 juin pour soumettre aux différentes parties le projet d’accord de paix global et définitif.

Lire aussi : Pré-dialogue de Doha : voici l’essentiel du projet d’accord global soumis par le médiateur qatari aux différentes parties