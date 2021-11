Politique : une mission conduite par le Premier ministre attendue à Bruxelles pour solliciter l’accompagnement de l’Union européenne

La Direction de communication de la Primature annonce via un communiqué la présence d’une mission conduite par le Premier ministre à Bruxelles du 16 au 17 novembre 2021.

Selon le document, le Premier ministre de transition, Pahimi Padacké Albert sera accompagné des ministres des Affaires étrangères, de l’Économie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, des Finances et du Budget, de la Justice, et de la Femme. Cette mission aura plusieurs rencontres à Bruxelles, notamment avec :

M. Josep Borrell, Haut Représentant pour la Politique Extérieure et Vice-Président de la Commission européenne ;

Mme Emmanuela Del Re, Représentant Spéciale de l’UE pour le Sahel ;

M. Janez Lenarcic, Commissaire pour la Gestion des Crises ; et

Mme Jutta Urpilainen, Commissaire pour les Partenariats Internationaux (Coopération au Développement).

“L’objet de cette mission s’inscrit dans le contexte de la transition démocratique et de la transformation socio-économique inclusive et durable au Tchad. Le gouvernement de transition a pour mandat, notamment, de s’acquitter de ses obligations régaliennes qui consistent à assurer la défense, la sécurité du pays et à renforcer la paix et l’unité nationale par l’organisation d’un dialogue national inclusif devant déboucher sur des élections libres et transparentes, gage de paix et de stabilité au Tchad”, indique le communiqué. C’est ainsi que cette mission va s’effectuer auprès de l’Union européenne à Bruxelles en vue de présenter les avancées et les défis de la transition, et de plaider en faveur de la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement de transition.

“En effet, la mobilisation des partenaires institutionnels et financiers participera favorablement au dénouement positif de l’action du gouvernement de transition civil, inclusif et déterminé, dans son engagement avoué en faveur des réformes structurelles par le biais d’un dialogue national inclusif, d’une nouvelle constitution et d’élections démocratiques, et pour le respect des engagements internationaux”, conclut le document.