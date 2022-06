Politique : ralliement d’une centaine de militants de l’URD au parti « Les Patriotes »

Une centaine de militants de l’Union pour le renouveau et la démocratie (URD) regagne les rangs du parti « Les Patriotes ». La cérémonie de ralliement a eu lieu ce soir au quartier Toukra dans le 9ème arrondissement de N’Djamena.

Les Patriotes, nouveau parti sur la scène politique tchadienne, s’agrandissent. Après le ralliement des militants du Rassemblement national des démocrates tchadiens (RNDT-Le Réveil), il y a quelques jours, c’est au tour de plus de 100 militants de l’Union pour le renouveau et la démocratie (URD) de rejoindre le parti de Dr Nassour Koursami.

Prenant la parole au nom de ses camarades, Kamougué Ange Christian, fils du défunt fondateur de l’URD, affirme qu’ils ne regrettent pas d’avoir quitté l’URD, car « je suis sûr que mon père ne s’opposera pas à notre décision, vu notre maturité politique et ce qui est devenu le parti à la suite de son départ prématuré ». Il estime que ses camarades et lui ont fait « un bon choix » en rejoignant les Patriotes pour « poursuivre notre combat politique et satisfaire notre besoin collectif de changement de notre pays que nous aimons tous ».

Kamougué Ange Christian souligne que son père a travaillé « toute sa vie » pour apporter le changement à son pays. Mais, déplore-t-il, après sa mort, l’URD « n’a pas respecté les idéaux prônés par son fondateur, sachant que l’URD a une position mitigée sur la scène politique avec ses acolytes ». C’est pourquoi, ils ont décidé d’adhérer aux Patriotes, un parti qui « peut nous donner ce que nous cherchons dans une formation politique, c’est-à-dire travailler à la conquête du pouvoir… »

Répondant aux nouveaux adhérents, le vice-président du parti Les Patriotes, Désiré Michael Alladoum a indiqué qu’ils ont fait un « très bon choix » et les rassure qu’ils ne regretteront pas. En effet, pense-t-il, « votre chef de file et vous tous êtes la génération montante de ce pays…Vous avez fait un bon choix car, les partis qui ont rythmé la vie politique nationale au Tchad sont dominés par des acteurs du troisième âge qui continuent toujours de meubler l’arène politique nationale. Cette gérontocratie dans les partis ne favorise pas le renouvellement de la classe politique … ».

Pour Désiré Michael Alladoum, le parti Les Patriotes fait du renouvellement de la classe politique et dirigeante du pays « une cheville ouvrière, un pilier sur lequel reposera l’ensemble de l’édifice ». Car, note-t-il, « la jeunesse est l’incarnation du dynamisme, du renouveau et de la vigueur. C’est ce que le parti Les Patriotes a compris en s’inscrivant pour une nouvelle approche de la gouvernance au Tchad ».

La cérémonie a pris fin par la remise des cartes des anciens militants de l’URD par leur chef de file aux leaders des Patriotes et la décoration symbolique de quelques-uns de ces nouveaux militants par des macarons du parti les Patriotes.