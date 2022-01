Politique : mise en place de la commission chargée de l’organisation du pré-dialogue avec les politico-militaires

Le président du Comité technique spécial chargé du dialogue avec les politico-militaires, Goukouni Weddeye, a procédé ce mardi 4 janvier 2022, à l’installation de la commission préparatoire chargée de l’organisation technique et matérielle du pré-dialogue avec les politico-militaires au sein du Comité technique spécial.

Par décisions n° 10 et 11 du 24 décembre 2021, il est mis en place une Commission Préparatoire Chargée de l’Organisation Technique et Matérielle du Pré – dialogue avec les politico – militaires au sein du Comité technique et spécial . Elle est à la fois composée des membres du CTS , de ceux du CODNI et du ministère des Affaires Étrangères.

L’objectif attendu est l’organisation du pré-dialogue qui doit déboucher sur le Dialogue national inclusif dont la date est fixée pour le 15 février 2022.