Politique : l’URT installe son bureau communal du 8e arrondissement

L’Union pour la Refondation du Tchad (URT) continue son implantation dans la capitale. C’est ainsi qu’elle a commencé à installer ses organes de base dans les 10 communes de N’Djamena. Après le 1er arrondissement, c’est le tour de l’installation des membres exécutifs du bureau communal section du 8e arrondissement. La cérémonie a eu lieu le samedi 8 janvier, à Diguel Sahalaye.



L’un des plus vastes arrondissement de la capitale, le 8e arrondissement compte 36 quartiers. Ce samedi 8 janvier, le parti Union pour la Refondation du Tchad (URT) a installé les membres du bureau exécutif communal de cet arrondissement.



De prime à bord, le président national, Siddikh Abdelkerim Haggar, a salué la présence massive à plus de 90% de jeunes dans la composition de l’exécutif communal. Il s’est félicité de la place de choix réservée à la gent féminine qui fait plus de 33% du bureau communal.



« A l’endroit des élus, je vous dis félicitation pour la confiance placée en vous par vos camarades. Mais je vous dis également moral haut, car c’est une lourde mission qu’on vous assigne même si nous ne doutons pas un seul instant que vous seriez à la hauteur », encourage-t-il. Et de poursuivre « Toutefois, vous devriez connaître les détails de cette mission difficile dont les grandes lignes ont été balisées dans mon discours d’installation du bureau du 1er arrondissement auquel je vous réfère ».

Siddikh Abdelkerim Haggar exhorte la nouvelle équipe à travailler dans l’unité, dans l’esprit de refondation, dans la camaraderie pour réussir leur noble mission que le parti leur a assigné.

Il a tenu à féliciter et remercier le Président du CMT pour son discours, livré le 31 décembre 2021. Pour lui, ce discours apaise les craintes de l’opinion nationale et internationale, restaure la confiance des acteurs politiques et augure des lendemains meilleurs pour le Tchad.

Position de l’URT par rapport au dialogue national

« Les annonces faites solennellement, en matière politique, notamment la fixation de la date du début du dialogue au 15 février 2022, la souveraineté du dialogue, le caractère exécutoire de ses résolutions, la rédaction d’une nouvelle constitution qui sera approuvée par referendum, témoignent a suffisance, la sincérité et l’intention des plus hautes autorités de réussir le dialogue inter-tchadien sensé solutionner tous nos problèmes », s’est montré confiant Siddikh Abdelkerim Haggar.

En ce qui concerne l’URT, son président souligne qu’ils sont prêts à participer à ce dialogue avec des propositions concrètes. Toutefois, la juste représentativité reste une épineuse question à laquelle il faut trouver des critères de représentativité consensuelles. Se référant aux expériences passées, il estime que si cette question n’a pas été résolue en amont, le risque que les résolutions du dialogue soient biaisées est très élevé, fut-t-il souverain.