Politique : l’URT installe sa section communale du 1er arrondissement

Après le 10ème, suivi par le 9ème, c’est le tour de la section communale de l’Union pour la Réfondation du Tchad (URT) du 1er Arrondissement d’être installée ce samedi 18 décembre 2021.



C’est dans une ambiance bon enfant et une forte mobilisation que les militants du parti Union pour la Refondation du Tchad (URT) du 1er arrondissement ont répondu présents à l’installation des 36 membres des sections communales.



Au nom du bureau exécutif, Siddikh Abdelkerim Haggar a tenu à remercier tous ses camarades, membres du comité d’installation ainsi que le point focal URT du 1er Arrondissement en la personne de Dr Zakaria Abderahim Ali pour l’organisation réussie de la cérémonie.



Le président national de l’URT, Siddikh Abdelkerim Haggar, a noté avec satisfaction le respect de leurs textes de base qui mettent en avant l’unité et la démocratie comme valeurs et la jeunesse comme support. En effet, le bureau communal a été constitué de manière totalement démocratique avec des jeunes filles et garçons, hommes et femmes, dynamiques, engagés pour la cause URT.



« Cette mission vous recommande et exige de vous d’être des militants convaincus, armés de patience et de connaissances de nos textes de base car les interrogations et attentes des potentiels militants sont nombreuses mais bien connues », a-t-il fait savoir.

« Devant le peuple et la nation, nous réitérons notre engagement ferme, irrévocable d’aller jusqu’au bout de notre projet, sans trahir ni faillir. l’URT est et sera toujours le parti de tous les Tchadiens qui ont décidé de transcender leurs divisions ethniques, régionales et politiques pour engager ensemble la lutte devant conduire à la refondation de notre patrie », a rappelé Siddikh Abdelkerim Haggar.