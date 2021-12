Politique : les travaux de la 7ème convention ordinaire du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès sont ouverts

Le président national du RDP, Mahamat Allahou Taher, a ouvert les assises de la 7ème convention ordinaire ce lundi 27 décembre 2021 au Palais du 15 Janvier. Placé sous le thème « insuffler une nouvelle dynamique au parti, les perspectives les plus grandes », ce rassemblement durera 3 jours



Ces assises s’ouvrent au moment où le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP), célèbre son 30ème anniversaire. Ouvrant les travaux, Mahamat Allahou Taher, a déclaré que la 7ème convention est un rendez – vous important qui se place à un moment particulier de leur histoire , rendez-vous qu’ils devront saisir pour imprimer une nouvelle dynamique au parti du soleil levant.



« le fonctionnement du RDP dans un environnement difficile n’a pas toujours été à la hauteur de nos attentes et nous avons relevé çà et là des dysfonctionnements notables qui peuvent s’atténuer avec le temps», a laissé entendre le président Taher. Et d’ajouter : « ils ont souvent pour cause la faiblesse de nos ressources permanentes, la faiblesse de la communication interne , une coordination insuffisante des activités à différents niveaux et un faible suivi des multiples cellules de base , la faible participation des militants à la vie du parti et des dysfonctionnements au niveau des fédérations provinciales , la démotivation de nos cadres peu associés à la gestion commune ».



Mahamat Allahou Taher n’a pas manqué de tacler ses détracteurs politiques en disant « les véritables militants ce sont ceux qui luttent et non ceux qui recherchent des facilités et des raccourcis en utilisant le parti sans se soucier de son avenir, ceux qui poursuivent de vaines ambitions personnelles sans contribuer ou dénigrer leur propre parti. »



Il a exhorté ses camarades à mener, durant ces trois jours, des débats constructifs et rapides dans la cohésion, la discipline et la liberté d’expression au sein des différentes commissions, pour permettre au parti d’envisager son avenir politique avec sérénité