Politique : les Forces démocratiques unies, le dernier né des partis politiques

C’est à travers une conférence de presse que le parti les Forces démocratiques unies (FDU) a lancé officiellement ses activités ce samedi 18 décembre 2021 à la maison des médias du Tchad.

D’après ses fondateurs, le parti “Les forces démocratiques unies ” est un parti de l’opposition démocratique, composé des jeunes tchadiens et tchadiennes conscients, épris de paix, de justice et d’amour de la patrie et préoccuper par la situation actuelle du pays où les tchadiens vivent dans une pauvreté extrême ,une insécurité notoire,un avenir incertain, une société divisée, des revendications sociales réprimées , une assemblée nationale qui enregistre et adopte aveuglément les textes , une fonction publique remplie des fonctionnaires fictifs.

Pour eux, le Tchad a besoin d’une refondation qui passe par des hommes nouveaux , qui peuvent faire se réaliser le rêve de tchadiens et tchadiennes . Celui de faire du Tchad un État de droit . “pour nous c’est un Tchad nouveau que nous souhaitons” dit le président du parti TCHOUZEBE PIEGPAM . Au conseil militaire de transition le FDU demande la dissolution du CMT qui sera remplacé par un conseil civil qui garantira la transparence des échéances à venir. A l’opinion française, il signale qu’un collège d’avocat est à pied d’œuvre pour rédiger une plainte contre la France qui serait à l’origine de tout ce qui se passe au Tchad.

A la classe politique de l’opposition, nous appelons à une union forte dans une stratégie de lutte pour mettre en mal tout plan de succession dynastique et toute prolongation du régime qui a tant duré et qui est à l’origine de tous les maux dont souffre notre pays aujourd’hui.

Zara Sakawa