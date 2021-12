Politique : les défis de Mahamat Allahou Taher, président réélu du RDP, pour les quatre années à venir

Les travaux de la 7eme Convention ordinaire du RDP placés sous le thème ” insuffler un nouveau dynamisme au parti pour des perspectives plus grandes ” ont pris fin ce soir au palais du 15 janvier, après trois jours de débats.

“Considérant les dispositions pertinentes des articles 13 et 5 du règlement intérieur ; Prenant en compte les déclarations quasi unanimes des 17 fédérations de l’intérieur et des 3 fédérations de l’extérieur ; les membre du comité directeur et délégués des fédérations de l’intérieur et de l’extérieur réunis à la 7eme convention ordinaire du RDP du 27 au 29 Décembre 2021 à N’Djamena au plais du 15 janvier décident la reconduction de Mahamat Allahou Taher au poste du Président National du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP)“. Cette résolution de clôture a reconduit Mahamat Allahou Tahir comme président national.

Le président national, Mahamat Allahou Taher, a salué la forte mobilisation du parti du soleil levant. Il a remercié les congressistes pour leurs contributions à la réussite de cette assise et les félicite pour leur assiduité, leur maturité politique et la sincérité dans les échanges.

« Notre pays est aujourd’hui à un tournant de son histoire et a besoin avant tout d’unité, de paix, de réconciliation nationale et de stabilité pour assurer le progrès des populations. Nous avons besoin d’institutions qui garantissent nos droits fondamentaux et qui permettent le vivre ensemble », a-t-il souligné. Le RDP fera à cet égard des propositions constructives en vue du dialogue inclusif entre toutes les forces vives du pays, poursuit-il.

Selon lui, les textes qu’ils viennent d’adopter permettent de tracer les grandes lignes du développement du parti pour les quatre prochaines années et de fixer des orientations précises susceptibles de guider la marche du RDP dans un environnement évolutif .

« Je m’engage solennellement à insuffler un nouveau dynamisme au parti pour des perspectives plus grandes et à préserver les acquis et la dignité de notre grand parti. Je ne ménagerais aucun sacrifice pour porter encore plus haut le flambeau du RDP et pour défendre les nobles idéaux de paix et de justice que prône notre parti dans son programme politique », a promis Mahamat Allahou Taher.