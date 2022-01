Politique : les cinq points forts du discours de Mahamat Lazina lors de son meeting

Le Mouvement national pour le changement au Tchad (MNCT) a tenu son meeting ce 22 janvier au stade Idriss Mahamat Ouya. Au cœur du discours de son président, l’appel au dialogue national.



C’est une première pour le parti. Le Mouvement national pour le changement au Tchad (MNCT) a animé un grand meeting ce samedi 22 janvier au stade Idriss Mahamat Ouya. Des milliers de militants, femmes et jeunes sont sortis apporter leur soutien à leur leader, Mahamat Ahmat Lazina.

Boubou blanc, entouré d’un cordon de sécurité, Mahamat Ahmat Lazina a salué la foule du toit ouvert de son V8. Un tour sur la pelouse et place au discours.



Appel au dialogue



Le leader du Mouvement national pour le changement du Tchad, Mahamat Ahmat Lazina n’a pas perdu de vue l’objectif principal de son meeting: appel au dialogue national inclusif. Un dialogue « où tous les fils et filles du Tchad sont appelés à s’asseoir ensemble pour rechercher les voies et moyens pouvant permettre la préservation de la paix, de la stabilité, la justice sociale, l’égalité citoyenne, la quiétude, la cohabitation pacifique et la cohésion sociale pour le développement harmonieux de notre cher et beau pays le Tchad ». Pour cette rencontre, la position de la formation politique de Mahamat Lazina est claire. « C’est pourquoi, nous annonçons dès aujourd’hui notre participation au dialogue national inclusif afin d’apporter notre pierre pour la construction de notre pays ».

Message aux Transformateurs



Dans ses propos, le président du parti MNCT s’est adressé aux Transformateurs et en occurrence leur leader Succès Masra. « J’invite spécialement mon jeune frère de la même génération que moi qui a animé son meeting ici il y a quelques semaines de ne pas rester en marge du dialogue national inclusif, mais d’y prendre part ; parce qu’il a de bonnes idées et des initiatives à mettre à contribution pendant ce dialogue ».

Le parti reste dans l’opposition

Du haut du podium, Mahamat Ahmat Lazina n’a pas oublié la position de sa formation politique. « N’oubliez pas que je suis de l’opposition. Par le passé notre formation politique a été empêché de mener ses activités politiques, mais aujourd’hui, étant de l’opposition et bien d’autres ont tenu leurs différents meetings au stade Idriss Mahamat Ouya ». L’autorisation de la tenue des meeting est pour lui un changement qui montre la démocratie au pays.

Soutien au CMT

A travers le meeting, le MNCT a montré ouvertement son soutien au conseil militaire de transition (CMT). Également, il encourage le CMT à « œuvrer davantage pour la réussite de la transition dans l’intérêt suprême de la nation et dans toutes les actions en faveur de la jeunesse et de la femme ». C’est le contenu de la motion qui a été lue.

A la jeunesse

« L’avenir vous appartient! C’est à vous de construire votre avenir et votre pays » a indiqué le président du MNCT. Pour lui, la jeunesse ne doit pas se tromper ni suivre des discours haineux, de la division.