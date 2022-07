Politique : le parti RDC suspend son président Mahamat Nour Issaka

Le parti Rassemblement pour la Démocratie et la Cohésion (RDC) a suspendu son président Mahamat Nour Issaka. L’annonce a été faite lors d’un point de presse ce dimanche 3 juillet au quartier Amriguebé dans le 5ème arrondissement.

Selon le vice-président du parti RDC, Goni Mahamat Saleh, le président Mahamat Nour Issaka a été interpellé le 7 mai relativement au fonctionnement dudit parti. “Malheureusement cette lettre envoyée au président était sans suite. C’est ce qui a motivé une assemblée extraordinaire qui a conduit à cette décision”. Deux points étaient à l’ordre du jour de cette assemblée : l’examen de la situation du parti et l’examen sur l’attitude du président vis à vis du parti et des membres du bureau exécutif.

Le vice-président relève que la majorité des membres présents souligne que le parti depuis sa création, a failli à sa mission et il est temps de se remettre en question et repartir sur des nouvelles bases et travailler avec sa base.

S’agissant de l’attitude du président, tous les membres du bureau présents à cette rencontre, avaient dénoncé l’attitude du président Mahamat Nour Issakha, qui se caractérise par la violation flagrante des textes de base, l’arrogance envers les autres membres du bureau, le mépris, la gestion patrimoniale du parti, etc.

Au regard de cette situation et conformément à l’article 30 du Règlement Intérieur du parti, informe le vice-président, tous les membres du bureau présents à cette assemblée générale extraordinaire ont décidé de la suspension du président et que son intérim soit assuré par le vice-président.

Rappelons que le parti RDC est un allié du parti RNDT-le Réveil. « La question de la coalition du Parti avec les autres Partis politiques notamment celle avec le Parti RNDT-Le Réveil a été évoquée. Pour les membres présents à cette rencontre, ce partenariat avec RNDT-Le Réveil ne profite en rien le RDC et donc, il faut revoir les termes et le principe de cet accord », détaille le vice -président Goni Mahamat Saleh.