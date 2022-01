Politique : le MPS et ses alliés veulent parler d’une « seule voix » au dialogue

Après le Regroupement des partis politiques de droite (RPD) et l’alliance Sawa Sawa, hier, les dirigeants du Mouvement patriotique du salut (MPS) ont échangé ce 21 janvier avec l’alliance 43. C’est pour repenser leur coopération et s’entendre sur les propositions à faire au dialogue national.

A l’approche du dialogue, le Mouvement patriotique du salut (MPS), du défunt président Deby, resserre ses rangs. Elle enchaine des consultations avec ses alliés pour harmoniser les propositions à soumettre à cette rencontre. « Cette invitation permet de repenser les liens de coopération, mais aussi et surtout de partager ensemble nos points de vue et nos visions sur les différentes thématiques qui seront débattues au dialogue national, afin de parler d’une seule voix », situe le secrétaire général du MPS, Dr Haroun Kabadi.

A cet égard, ajoute-t-il, des questions fondamentales liées à la forme de l’État, au projet de la nouvelle constitution, à la forme des grandes institutions de la république, à l’unité nationale et à la cohésion sociale, etc., « devront trouver de notre part des réponses précises et adaptées ».

Le SG du MPS propose aux partis alliés la mise en place d’une coordination de suivi et de concertation sur des “sujets spécifiques que nous arrêterons de commun accord au cours de nos échanges”.

Dr Haroun Kabadi invite ses camarades et partis alliés à la vigilance. « Je tiens simplement à noter que nous ne devons pas baisser la garde, car en politique, comme toutes les batailles d’ailleurs, l’inattention, la mégarde et le relâchement de vigilance sont suicidaires », lance-t-il.