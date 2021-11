Politique : le MPS affute ses armes pour le dialogue en vue

Le parti Mouvement patriotique du salut (MPS) se prépare pour défendre sa position politique au dialogue national inclusif en vue.

Les militants du parti Mouvement patriotique du salut (MPS) revoient leur position politique. Cela en vue de participer au dialogue national inclusif qui se prépare. Ils organisent des journées d’échanges qui ont débuté ce 12 novembre.



Ces échanges s’inscrivent dans les résolutions prises lors du 10e congrès que le parti a tenu le 12 juin dernier. Elles visent à renforcer les capacités des militantes et militants du parti dans l’appropriation des connaissances de l’histoire politique contemporaine du Tchad. “Une nation ne peut se construire sans tirer les leçons des réussites et des échecs de son passé”, a indiqué le secrétaire général du parti, Dr Haroun Kabandi.



Le MPS souhaite que les responsables du parti maîtrisent l’histoire contemporaine du Tchad depuis le début de la colonisation jusqu’à l’ère actuelle. Cela dans le but “de parvenir à une réconciliation nationale, une paix durable et définitive dans notre pays”.



Durant trois jours, les participants échangeront sur plusieurs thématiques notamment : le Tchad pendant la période coloniale; l’ère du président N’garta Tombalbaye ; le régime militaire et la lutte pour le pouvoir; l’ère du président Hissein Habré ; l’ère du Président Idriss Deby Itno.





“Les défis d’hier sont restés les défis d’aujourd’hui”, ajoute le secrétaire général. Pour mieux se positionner les militants du parti veulent être des acteurs du dialogue afin que les orientations politiques qui sortiront des assises, “prennent en compte les aspirations profondes réelles et légitimes du parti”.