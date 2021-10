Politique : le mouvement politico-militaire CCMSR donne son accord de principe pour un pré-dialogue

Le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République (CCMSR) de Mahamat Hassan Boulmaye, affirme à travers un communiqué de presse sa volonté de prendre part au processus du dialogue national inclusif.

Le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République informe qu’à l’instar des autres mouvements politico-militaires, sa délégation, conduite par le porte-parole et chargé des relations extérieures du mouvement, Gassim Chérif, a été reçue le 23 octobre à Paris par le comité technique spécial qui y séjourne.

Le CCMSR dit donner son accord de principe en vue de sa participation au pré-dialogue qui sera organisé dans les prochains mois dans un pays tiers.

Cependant, le mouvement rappelle au comité technique spécial de préparation de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif qu’il doit “obéir à des règles basées sur la sincérité et la confiance mutuelle.

En invitant le comité technique spécial à observer une “attitude neutre et professionnelle” durant l’exercice de sa mission, le CCMSR prévient que son accord de principe n’est pas un “blanc seing” et qu’il se réserve le droit d’observer le processus avec “la plus grande vigilance”.