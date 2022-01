Politique : installation du bureau communal du 6e arrondissement de l’URT

L’Union pour la Refondation du Tchad (URT) continue son implantation dans la capitale. Après le 8e arrondissement, ce jeudi 13 janvier, c’est le tour de l’installation des membres exécutifs du bureau communal du 6e arrondissement à l’espace Fest Africa.

C’est le secrétaire exécutif du bureau national, Mbailassem Masra qui a présidé l’installation. Il a rappelé que le 6e arrondissement est le plus petit des dix (10) arrondissement mais le plus peuplé par les sièges des partis politiques, implantés de tout bord dans les quartiers, carrés et artères. “Néanmoins, en ce qui nous concerne, c’est naturellement le niveau de développement politique et social actuel de notre pays qui constitue la trame de notre projet. Car nous pensons que le style de gouvernance politique actuelle est la cause principale de nos maux. C’est pourquoi, je vous exhorte à vous lever comme un seul homme pour braver les intimidations”, lance-t-il.

Mbailassem Masra encourage à travailler sans relâche dans un esprit de fraternité, de camaraderie et de refondation pour réussir cette noble mission que le parti a assigné à ses militants. C’est aussi le lieu tout indiqué pour le secrétaire exécutif national de lancer un appel à plus de mobilisation. “Tous ceux qui veulent intégrer l’effectif de l’URT mais qui trainent encore les pieds, venez vous joindre à nous dans cette gigantesque entreprise de la refondation du pays et de la réconciliation des Tchadiens”.

En ce qui concerne le dialogue national inclusif, l’Union pour la Refondation du Tchad (URT) propose l’agencement des activités. Voici quelques propositions :