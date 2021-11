Politique : à défaut du meeting, Succès Masra va faire une déclaration

Les partis et mouvements membres de Wakit Tamma ont voulu organiser un meeting ce samedi au stade Idriss Mahamat Ouya de N’Djamena. Mais n’ayant pas obtenu l’autorisation, le président des Transformateurs, Succès Masra invite ses militants au siège cet après-midi pour une déclaration.

« Le plus grand stade que nous avons demandé et que nous allions remplir ce 06 novembre ne nous a toujours pas été accordé. Ils n’ont plus d’argument et hésitent à nous répondre. Nous leur laissons quelques jours de méditation en leur disant : n’ayez pas peur du peuple. Dans les prochains jours, nous allons relever ce défi ensemble. Aujourd’hui, venez à 15h au siège et connectez-vous pour un message du balcon de l’espoir pour le Tchad et l’Afrique. Venez avec votre drapeau, notre seul bouclier », a écrit Succès Masra sur la page Facebook des Transformateurs.

En effet, aux premières heures de ce samedi 6 novembre, les principaux ronds-points et artères de la capitale ont été pris d’assaut par les forces de l’ordre, visiblement pour parer à toute éventualité en cette journée de meeting programmé dans le plus grand stade de N’Djamena par Wakit Tama qui continue à s’opposer à la gestion de la transition.

Déjà, il y a deux jours, le Directeur général adjoint de l’Office national de la jeunesse et des sports (ONAJES) a, par une note d’information, indiqué qu’il n’a pas reçu une demande d’autorisation du stade.

Dans la foulée, les Transformateurs ont publié sur les réseaux sociaux une demande adressée au ministre de l’Administration du territoire, via le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, pour l’informer du meeting mais également pour qu’il saisisse ses collègues en charge des Sports et de la Sécurité publique afin de mettre à leur disposition respectivement le stade et les forces de l’ordre pour en assurer la sécurité.

Finalement, face à l’absence d’autorisation formelle et au déploiement massif des forces de l’ordre, les Transformateurs se sont ravisés. Au lieu du meeting au stade, leur président va faire une déclaration au siège du parti.