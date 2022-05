Politique : des militants du RNDT-le Réveil se sont ralliés au parti Les Patriotes

Une cérémonie de ralliement de militants du parti Rassemblement National des Démocrates Tchadiens (RNDT- le Réveil) au parti Les Patriotes a eu lieu le vendredi 20 mai 2022 au quartier Abena dans le 7eme arrondissement de N’Djamena.

Des militants du Rassemblement National des Démocrates Tchadiens (RNDT- le Réveil) ont rejoint les rangs du parti Les Patriotes. Au nom des ex-militants du RNDT-le réveil, Dr Abakar Sidick Nargaye souligne que c’est après de longues réflexions qui ont conduit à de nouvelles décisions et de nouveaux projets d’avenir qu’ils ont décidé d’appartenir désormais au parti “Les Patriotes”.

” Vu les projets de société, les statuts et le règlement intérieur du parti « Les Patriotes », nos constats documentaires nous ont permis de faire des analyses profondes qui nous ont donné un résultat d’un parti politique unificateur “, a-t-il souligné.

Il poursuit en ces termes : ” « Les Patriotes », un parti porteur des grands projets de modernisation dans le système politique actuel, éducatif, social, culturel et économique du Tchad. Si nous avons quelque chose de précieux à apporter au parti Les « Patriotes », c’est juste des conseils et des suggestions pour que nous évoluions ensemble”.

« Je n’ai pas besoin d’expliquer quelles sont les valeurs et les idéologies politiques du parti Les Patriotes parce que vous pouvez facilement trouver dans nos documents fondamentaux. Le parti Les Patriotes est fondé autour de cette identité tchadienne unique, pour proclamer l’avenir de notre beau pays le Tchad. Notre nom est un emblème, de l’identité, il exprime non seulement nos intentions, mais, il parle clairement sans aucun doute de nos valeurs intrinsèques et fondamentales”, a rassuré pour sa part, Nassour Koursami, le président du parti Les Patriotes.