Politique : cinq membres du gouvernement interpellés par les Conseillers nationaux de transition

Ces cinq membres du gouvernement répondent, ce mercredi, à des questions sur la situation sécuritaire et l’organisation du dialogue national inclusif et souverain.

Cette interpellation avec des questions orales suivies de débats concerne cinq ministres du gouvernement de transition dirigé par Pahimi Padacké Albert. Il s’agit de :

Ministre d’Etat chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue ;

Ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre (il s’est fait représenter) ;

Ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration ;

Ministre de la Justice et Droits humains ;

secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, à l’Intégration africaine et aux Tchadiens de l’étranger.

Conformément aux articles 83 et 84 de la charte de transition et l’article 140 du règlement intérieur du Conseil national de transition, ces ministres sont interpellés sur le contexte sécuritaire et l’organisation du dialogue national inclusif au Tchad.