Politique : Chadara soutient le Mouvement patriotique du Salut

Alhadj Rozzi Teguil, ressortissant de Chadara, a organisé une cérémonie de soutien au Mouvement patriotique du Salut, ce vendredi 21 janvier 2022, au chef-lieu du département de Barh El-gazel Ouest.

Abakar Rozzi Teguil, fils de Alhadj Rozzi Teguil, dans son intervention, a remercié le secrétariat général du MPS et le Bureau politique national pour leurs appuis et orientations, les opérateurs économiques du MPS pour leurs soutiens financiers et matériels et l’Organisation des Bureaux de soutien pour leur mobilisation sans lesquels cette cérémonie ne réussirait pas.

“Il convient de rappeler que le camarade Alhadj Rozzi Teguil, militant convaincu du MPS, a été l’un des premiers Tchadiens à prendre la carte du parti. Il a été de tous les combats politiques. Il aime toujours répéter ”Le MPS est le parti de ceux qui aiment le Tchad”. Son abnégation, son dévouement et sa sagesse ont toujours été déterminants pour la victoire du MPS dans la province du Bahr El Ghazal”, rappelle Abakar Rozzi Teguil.

Selon lui, il est vrai que la province du Bahr El Ghazal est confrontée à un sérieux problème, celui du chômage des jeunes diplômés. Ce qui constitue un terreau fertile aux vendeurs d’illusions qui entrainent ces jeunes dans des aventures sans lendemain. “Nous demandons au parti et au Conseil militaire de transition de nous aider à donner des emplois à tous ces jeunes. Par la même occasion, nous plaidons au nom de l’ensemble des ressortissants de la province la tenue de toutes les promesses faites lors des élections passées notamment le bitumage de la route Massakory – Moussoro”, demande-t-il. Pour les élections à venir, Abakar Rozzi Teguil a rassuré qu’ils sont prêts, debout comme un seul homme pour que le MPS gagne à 100 %.

Le SGA du MPS remet une attestation de reconnaissance à Alhadj Rozzi Teguil

Le secrétaire général 1er adjoint du Mouvement patriotique du salut (MPS) Dago Yacoub, a rappelé que l’année qui s’est achevée a été marquée par la disparition tragique et brutale d’un grand homme d’Etat, feu Maréchal Idriss Déby Itno. “Cette illustre personnalité s’est sacrifiée pour la paix, la sécurité, l’instauration de la démocratie et des libertés fondamentales au Tchad”, a-t-il affirmé.

“Je voudrais remercier au nom de toute la délégation qui m’accompagne et en mon nom propre, les organisateurs de cette grande cérémonie de soutien au MPS, qui ont bien voulu nous inviter à y prendre part. Je voudrais aussi exprimer mes vifs et chaleureux remerciements à la population de Barh El Ghazel en général et celle de Chadara en particulier pour cette forte mobilisation, qui prouve à suffisance son degré de militantisme et d’engagement à accompagner notre grand parti rassembleur le MPS”, remercie le SGA du MPS.

Par la suite cinq (5) dromadaires ont été remis par Alhadj Rozzi Teguil pour le président du Conseil militaire de transition (PCMT) Mahamat Idriss Deby Itno. Une attestation de reconnaissance a été décerné par le Mouvement patriotique du salut (MPS) à Alhadj Rozzi Teguil.