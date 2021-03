Politique: Aziz Mahamat Saleh entame une campagne de proximité dans le Batha

MESSAGE-Une délégation du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) conduite par Aziz Mahamat Saleh séjourne depuis quelques jours dans la province du Batha pour appuyer les structures provinciales de campagne en faveur du Candidat du Consensus Idriss Deby Itno.

Le Batha, bien qu’une province qui déjà massivement pour le MPS, n’a pas empêché ses cadres du parti d’aller vers la population et lui expliquer les “actes méritoires posés par le candidat du Consensus et les ambitions qu’il porte pour le Tchad” à son prochain sextennat. La délégation conduite par Aziz Mahamat Saleh n’a qu’un seul objectif : le Batha 100% pour le candidat du Consensus. Dans les six départements du Batha, les cadres du MPS du Batha sont accueillis par des foules. Partout où la délégation a déposé sa valise, le chef de mission a insisté sur le retrait des cartes d’électeurs qui donne droit au vote le jour de l’élection.

Aziz Mahamat Saleh a appelé ses frères et sœurs du Batha à aller retirer leur carte pour exercer librement leur droit de vote surtout en votant le candidat du Consensus.

A chaque étape, Aziz Mahamat Saleh et ses camarades expliquent le processus du vote en mettant particulièrement l’accent sur la procédure de vote. Le chef de la délégation du MPS a souligné qu’ “il n’y a pas mieux que le candidat du Consensus pour un Tchad meilleur, stable et en paix”.