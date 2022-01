Podcast : violences à Abéché, Siddikh Abdelkérim Haggar exige le remplacement des gouverneurs militaires par les administrateurs civils

PODCAST-Il croit que la répression des manifestations d’Abéché qui s’est soldée par des morts est le résultat de la gestion dictatoriale du pays pendant plus de 30 ans. Lors de la cérémonie d’installation du bureau communal du 5e arrondissement de son parti, ce jeudi, 27 janvier, Siddikh Abdelkérim Haggar s’est penché sur ce conflit d’Abéché. Il exige qu’une enquête indépendante soit faite et que les gouverneurs et préfets militaires soient remplacés par les administrateurs civils. Ecoutez-le.