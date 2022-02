Podcast : soutien à la transition, Pahimi Padacké Albert appelle l’Union africaine à convaincre les partenaires financiers

PODCAST – Le Premier ministre de transition, Pahimi Padacké Albert, au 35e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine qui se tient du 5 au 6 février 2022, a appelé l’UA à faire le plaidoyer auprès de la communauté internationale et des partenaires techniques et financiers pour soutenir la transition en cours au Tchad. C’est un enregistrement de la radio Tchad.